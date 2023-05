Zero Alassio: un nuovo progetto di Entertainment e Beach Experience in Liguria

Si avvicina l’inizio dell’estate in riviera e come ogni anno sono in arrivo tante novità nel ponente ligure, in particolare ad Alassio, che anche quest’anno si posiziona in cima alle mete preferite dai turisti.

Tra le tante news riguardanti la zona vi è un nuovo progetto di stabilimento balneare ed organizzazione di eventi proprio a due passi dal centro della località: lo Zero Alassio.

La storica location, situata tra il Porto e Punta Murena, si affaccia su uno dei tratti di costa più affascinanti del territorio, proprio accanto alla spiaggia libera, ed è da sempre un punto di riferimento per gli amanti del mare, del sole e del divertimento.

Per l’estate 2023 la nuova gestione ha deciso di realizzare un ambizioso restyling che coinvolgerà anche l’area circostante allo stabilimento, offrendo nuove soluzioni a livello di raggiungibilità e offrendo svariati servizi per accogliere i propri ospiti.

L’iniziativa prevede la realizzazione di una struttura moderna ed elegante, capace di ospitare svariate attività durante il giorno e durante la notte, godendo del fascino del panorama durante le varie fasi diurne e notturne.

Beach club, ristorazione e intrattenimento saranno le parole chiave del nuovo corso, con l’obbietivo di proporre un’esperienza dinamica e confortevole adatta a tutti.

Il nuovo Zero Alassio ha organizzato una presentazione a porte chiuse giovedì 1 Giugno, alla quale sarà possibile partecipare soltanto su invito.

L’inaugurazione invece si terrà durante il weekend del ponte: venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno.

Ma cosa bisogna aspettarsi da questo grande evento? Per il momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli, ma è in atto una campagna pubblicitaria attraverso i social network e i vari link utili si possono trovare sul sito www.zeroalassio.it.





Non resta dunque che attendere tenendo gli occhi aperti.