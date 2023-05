In mostra all'Aeroporto Internazionale di Malaga-Costa del Sol un'opera ispirata a Sanremo firmata da Houda Bakkali

L’artista digitale Houda Bakkali, presenta all’Aeroporto Internazionale di Malaga-Costa del Sol la mostra “Digital Art, Digital Culture”, in cui è protagonista la sua serie “Loving Italy”, un’opera ispirata a Sanremo e che un anno fa ha presentato al Casinò, ricevuta dal sindaco Alberto Biancheri e dal presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande.

“Il mio lavoro si ispira all’Italia, in particolare a Sanremo - racconta l’artista - una città che adoro e che riempie le mie tele di energia. Pertanto, in questa mostra speciale e internazionale ho voluto che la serie Loving Italy ne facesse parte e avesse il massimo risalto. Che gioia vedere come allegria ed eleganza italiana riempiano la hall dell’aeroporto di Malaga. Sarò sempre grata all’Italia perché mi ha sempre dato grandi opportunità, non solo a Sanremo, ma anche su media come James Magazine dove ho avuto l’onore di firmare in alcune delle sue copertine più iconiche”.

“Nell’arte, come nella scienza, ciò che non si vede non esiste - continua Houda Bakkali - credo che per il pubblico sia fondamentale che il mio lavoro sia visibile, gioioso, che possa essere ascoltato, toccato, compreso, che possa essere immaginato e reinventato senza soluzione di continuità. Gli strumenti digitali mi permettono di creare ambiti sensoriali e anche di spiegarli e avvicinare il loro processo creativo al pubblico: condividere le risorse e gli strumenti della creazione è utile, così come è utile creare opere che raccontino storie diverse attraverso momenti diversi, che siano versatili, che ti invitino ad entrare in scena, per condividere, valorizzare e vivere l’opera dall’interno con composizioni colorate che parlino di felicità. Credo nell’utilità dell’arte e non c’è niente di più utile che rendere felici gli altri”.