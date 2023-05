Bordighera: le limitazioni al traffico per i festeggiamenti di Sant’Ampelio

In occasione delle serate danzanti enogastronomiche in programma dall’11 al 14 maggio nell’ambito dei festeggiamenti patronali in onore di Sant’Ampelio a Bordighera, sono state emanate dal comune alcune disposizioni.

Il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 8 dell’8 maggio a fine manifestazione in Spianata del Capo, per gli stalli di sosta individuati sul lato nord-ovest; il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 19 alle 2 nel periodo di svolgimento della manifestazione nell’area dietro il Palazzo Comunale, nell’area “petanque” e in due stalli di sosta nell’area Otto Luoghi.

Previsto anche il doppio senso di marcia dalle 8 del 9 maggio a fine manifestazione in Spianata del Capo lato isola ecologica​; la chiusura al traffico in tutta la Spianata del Capo nel periodo di svolgimento della manifestazione ogni qualvolta il parcheggio risulti saturo.