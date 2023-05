Da metà maggio il nuovo corso di local marketing di Confartigianato

La Confartigianato di Imperia organizza la nuova edizione del corso di local marketing, dedicato principalmente alle imprese ma aperto anche al privato intenzionato ad approfondire gli aspetti della disciplina.

I nuovi incontri, sempre in collaborazione con il Digital Specialist Mattia Volpe e lo psicologo psicoterapeuta Giampiero Varetti dell'agenzia Quokkas Consulting, si svolgeranno in presenza presso la sede della Confartigianato, in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo. Le 12 ore di corso si terranno il martedì e il mercoledì dalle 18 alle 20 nei seguenti giorni: martedì 16 e mercoledì 17 maggio; martedì 23 e mercoledì 24 maggio; martedì 30 e mercoledì 31 maggio.

Gli argomenti del corso comprenderanno i seguenti aspetti: logiche di base (troppo spesso ignorate) per fare Marketing nel 2023; i giusti strumenti per il Digital Marketing delle attività locali; quali (pochi) strumenti Social si addicono davvero alle attività locali; intercettare la ricerca locale consapevole su Google con un sito ottimizzato; altri strumenti per un Marketing locale (My Business, Youtube, Google Ads); produrre contenuti che catturino l’attenzione: immagini, video, podcast, testi; storytelling e produzioni di contenuti, in chiave locale; il giusto atteggiamento mentale per avere successo nella propria attività.

Per info ed iscrizioni è possibile recarsi presso la sede della Confartigianato in Corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, inviare una mail a giovannini@confartigianatoimperia.it o telefonare al numero 0184/524517.