Rabina, Parco Urbano, Piazza Roma e ora Largo Ghiglia. Polis: “Con Claudio Scajola riqualificate le aree giochi dei nostri bimbi”

"Accogliamo con grande piacere la notizia della prossima riapertura del parco giochi di Largo Ghiglia, completamente riqualificato. Con l’Amministrazione del sindaco Claudio Scajola c’è stata la massima attenzione per le aree giochi della nostra città. Luoghi che spesso erano diventati degradati e insicuri e oggi si presentano nelle condizioni migliori per essere spazi di socialità per i nostri bimbi. Prima di Largo Ghiglia, ricordiamo il nuovo gioco a Torre della Rabina, la splendida nave gioco del rinnovato Parco Urbano e la recente riqualificazione completa di Piazza Roma. Continueremo in questa direzione, anche in altre aree della città. Continueremo a lavorare per una città sempre più a misura di famiglie e più piccoli", commentano dall'associazione Polis.