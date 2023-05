Sanremo: le ginnaste della ASD Insieme al GEF sul palco dell’Ariston (foto)

Grande successo giovedì 4 maggio al GEF, Festival di prestigio internazionale che si tiene al teatro Ariston, per le giovanissime atlete della ASD Insieme Sanremo.

"In gara con il loro ‘Color inside me’ - si spiega nel comunicato - , hanno ottenuto un ampio consenso del pubblico coinvolgendo la platea, tutta in piedi, ha applaudito le ginnaste che, tra rovesciate, salti indietro e ribaltate hanno affascinato tutti. La ASD ha portato sul palco 28 ragazze di età compresa tra gli 8 e i 16 anni che hanno messo in pratica il risultato di allenamenti costanti e accurati.

I dirigenti Elisa Moscardi e Saverio Bonsignore e le istruttrici Angelica Stella, Sonia Di Marcoberardino e Marzia Riccardi si dichiarano completamente soddisfatti sia della prestazione al prestigioso Concorso sia dei risultati ottenuti nelle gare della stagione. Approfittando dell'occasione ringraziano le loro ginnaste Rebecca Amoretti, Elisa Arnaldi, Sofia Barillari, Serena Conio, Enkela Dalani, Giorgia Giovannini, Camilla Guastamacchia, Sara Pappaterra, Matilde Pescador, Teresa Vota, Ylenia Briatore, Camilla Canepa, Desia De Faveri, Rebecca Di Michele, Serena Duda, Anna Gullotti, Klea Kola, Natalia Qevani, Stella Rolando, Malak Saih, Irene Scordo, Rebecca Scordo, Teresa Seraffi, Sara Servetti, Maria Giulia Vitanza, Myriam Bestagno, Siria Cannaó e Nicole Geraci per l'impegno e la passione che mettono sia negli allenamenti che in campo gara e i genitori che sono sempre disponibili e collaborativi".