Ceriana: riparte da domani il mercatino dell'artigianato e degli hobbisti in piazza Marconi

Da domani riparte a Ceriana, piccolo centro della Valle Armea, il mercatino dell’artigianato e degli hobbisti. L’iniziativa, già promossa nell’estate del 2022, riparte con alcune novità: la location e l’intento solidaristico.

Il mercatino sarà infatti allestito dalle 9 alle 17, ogni prima domenica del mese, nello scenario unico di Piazza Marconi, all’ombra della settecentesca parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo.

Il ricavato del suolo pubblico, su iniziativa del Comune sarà totalmente devoluto dall’ente organizzatore, la SPES di Ventimiglia che lo devolverà per famigli bisognose del Comune di Ceriana, così come già avviene per il mercatino di Via Aprosio in Ventimiglia, evento la cui missione è sostenere i bambini fragili del comprensorio intemelio.