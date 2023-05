Camporosso: inaugurazione mostra di sculture di pietra e acciaio di Salvatore Cannataro all'Oasi del Nervia

Domani, domenica 7 maggio, con il patrocinio del Comune di Camporosso, si inaugura l'interessante mostra dell’artista Salvatore Cannataro, cosentino di origine, ma da tanti anni residente a Roverino, nei dintorni di Ventimiglia.

“La location scelta per la mostra – spiega Maria Angela Toja della Balbosco d’Oc - è di quelle che non si dimenticano: l'Oasi naturale e area faunistica protetta situata alla foce del torrente Nervia, sulla passeggiata di Camporosso Mare. L'Oasi, con il grande albero che occupa la spiaggia dai tempi dell'alluvione del 2020, è degna cornice di una decina di sculture in acciaio e pietre di mare, create da Cannataro con l'intento di coinvolgere il pubblico attraverso le vibrazioni che le sue opere emettono quando vengono toccate.

Le sue sculture hanno la particolarità di essere create con elementi interamente forgiati da lui nella sua fucina di Roverino oppure con pietre e oggetti 'espressivi' recuperati nei fiumi, nel mare o sui sentieri di montagna, cosicché si può ben dire che è la natura stessa a parlarci attraverso le sue opere. Ci troviamo di fronte non solo a uno scultore, ma anche a un pittore che dipingerà per i visitatori en plein air, a seconda dell'ispirazione del momento. Ma Salvatore Cannavaro, oltre ad essere un artista, è anche ottimo ballerino e attivo rappresentante dell'associazione vallecrosina Balbosco d'Oc, da anni impegnata nella diffusione della musica e delle tradizioni popolari occitane.

La musica delle sue opere sarà quindi affiancata, al termine della mostra, domenica 14 maggio, alle ore 15.00, dal concerto organizzato proprio da Balbosco, che vedrà protagonista il duo folk occitano 'Du Tütt', formato da padre e figlio, Marco e Matteo Orsini, che con i loro organetti diatonici, ci coinvolgeranno in musiche e danze provenienti dalle valli piemontesi e dalle vicine zone occitane francesi.

L'esposizione di sculture è visitabile dal 7 al 14 maggio, dalle 10.00 alle 18.00. L'ingresso alla mostra è libero, mentre il concerto di domenica sarà ad offerta libera. Per recuperare le forze, a metà pomeriggio di domenica 14, si è pensato di preparare un aperitivo condiviso: chi vuole è invitato a portare qualcosa da mangiare e/o da bere. Viene richiesto, se possibile, di portare piatto, posate e bicchiere, in modo da ridurre al minimo i rifiuti.

Arrivederci quindi agli amanti dell'arte dal 7 al 14 maggio sulla spiaggia dell'Oasi del Nervia e a tutti quanti, ballerini e non, domenica 14 alle ore 15.00”.