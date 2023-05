Ad Aromatica, Cocktail Competition Confcommercio al Bar Contigo, Concorso vetrine a Gift & Souvenirs

Anche quest’anno grande successo per i concorsi organizzati da Confcommercio del Golfo Dianese, l’associazione di categoria che partecipa molto attivamente ad Aromatica sollecitando gli operatori a proporre piatti speciali in occasione dell’evento, prodotti tipici nelle gelaterie e pasticcerie, organizza concorso vetrine e promuove il concorso tra i barman delle città del Golfo.



Moltissimi i partecipanti, a conferma che il tessuto commerciale è pienamente parte integrante e motore pulsante dell’evento.



Il vincitore della Cocktail Competition è il Bar Contigo, con Aromix, ideato e realizzato dal barman Luigi Rupil; al secondo posto il Bar Chicco d’arancio, con Chicco di lavanda; al terzo posto il Bar Plaza con Cuor di Liguria, ideato e realizzato da Jessica Cornelis. La giuria era composta da Danila Ghirardi (sommelier Fisar), Andrea Benvegna (bartender di fama internazionale, Premio Aromatica 2022), Cristiano Za Garibaldi (Sindaco di Diano Marina). I criteri con cui i cocktail sono stati giudicati sono stati la tipicità, l’originalità, la presentazione, l’equilibrio e l’abbinamento con il piatto. La Cocktail Competition ha visto la partecipazione di Bar Gauguin, Bar Contigo, Bar Agriotta, Barl Deiluz (San Bartolomeo al Mare), Bar Plaza, Bar No Name, Bar Nelson’s, Caffè Vergnano, Bar Chicco d’arancio, Pub al Solito posto (Diano Marina.)



Il vincitore del Concorso vetrine è Gift & Souvenirs (corso Garibaldi 32), al secondo posto Olio Ansaldi (via Genova 70), al terzo posto K & G costumi (via San Francesco 11). La giuria era composta da Chiara Chiappori (Confcommercio del Golfo Dianese), Gianluca Gramondo (consigliere comunale incaricato alle manifestazioni), Carmine Esposito (esperto). I criteri con cui le vetrine sono state giudicate sono stati l’attinenza al tema, l'originalità e l'esecuzione delle vetrine. Il Concorso vetrine ha visto la partecipazione di Gente boutique abbigliamento, Nanà, Olio Ardissone, Tessuti Provenzali, I due melograni, U- Crash, Civico otto, Tres Chic abbigliamento, Ottica Fagnola, Maresport, Profumeria Bacci, Project X, Olio Ansaldi, K & G costumi, Az. agricola il Colle degli Ulivi, Kristall, Tres Chic calzature, Segnorita, Gift & Souvenirs, l'Antico Frantoio, Alza i tacchi, Boutique For You, Torrefazione caffè il Chicco, Qui Moda, Opla', Maison, Crazy House.