San Bartolomeo al Mare: torna il Campus Sportivo, da martedì via alle iscrizioni

Saranno aperte da martedì 9 maggio alle ore 10:00 le iscrizioni al Campus sportivo di San Bartolomeo al Mare. Possono partecipare al massimo 80 tra ragazze e ragazzi e verrà data precedenza alle iscrizioni di residenti nel Golfo Dianese. "Per partecipare occorre compilare con cura il modulo di pre-iscrizione, che sarà disponibile da lunedì 8 maggio sul sito del Comune di San Bartolomeo al Mare (www.comune.sanbartolomeoalmare.im.it) o presso l’Ufficio IAT di San Bartolomeo al Mare, e farlo pervenire tra le ore 10.00 di martedì 9 maggio e le ore 10.00 di giovedì 11 maggio, solo via email all’indirizzo sanbarteventi@gmail.com. Tutti i dettagli (quote di partecipazione, dotazione richiesta e informazioni aggiuntive) sono disponibili nel regolamento pubblicato sul sito del Comune" - spiegano dal Comune."L’ottava edizione del Campus sportivo di San Bartolomeo al Mare – l’ultima si è svolta nel 2019, prima della pandemia – è aperta a ragazze/i tra gli 8 e i 13 anni (nati/e tra il 2010 e il 2015) e si svolgerà dal 12 al 16 giugno presso l’Area Manifestazioni di piazzale Olimpia, presso gli impianti sportivi cittadini e presso le sedi dell’attività delle associazioni coinvolte. - aggiungono - Nel corso della settimana i giovani partecipanti, seguiti dai tecnici delle Associazioni Sportive, approfondiranno la conoscenza di numerose discipline e avranno la possibilità di condividere con i loro coetanei momenti di sport, gioco, riflessione e anche di convivialità grazie alla collaborazione della Pro Loco Arentino".Sedici le discipline sportive coinvolte: basket (Blue Basket Diano Marina), beach volley (Polisportiva GV), bocce (Bocciofila San Bartolomeo), calcio (San Bartolomeo Calcio), karate (Csks Fudoshin), nuoto e attività subacquea (Krill Diving Club), pallapugno (Amici del Castello), pattinaggio artistico (Roller San Bart), tennis e padel (Tennis Cervo-Sanbart), tiro con l’arco (Compagnia Arcieri San Bartolomeo), vela (Club Nautico San Bartolomeo al Mare), volley (Golfo di Diana Volley), ginnastica artistica (Ginnastica Artistica Star San Bartolomeo al Mare), windsurf e stand-up paddle (TF7 Action sport), kayak (Associazione Top Kayak).Il Campus sportivo di San Bartolomeo al Mare è organizzato da Assessorato allo Sport del Comune di San Bartolomeo al Mare, Centro Sociale Incontro, Ufficio Turismo-Manifestazioni e Associazioni Sportive cittadine e operanti nel comprensorio dianese, con la collaborazione della Pro Loco Arentino.“È un altro evento che torna dopo la pandemia, l’ultima edizione l’abbiamo organizzata nel 2019 – commenta il Sindaco di San Bartolomeo al Mare, Valerio Urso -. Per molti anni il Campus sportivo SBM è stato per noi una manifestazione molto importante, con il coinvolgimento di tante famiglie, di tanti ragazzi, di numerose associazioni sportive, con una forte valorizzazione della pratica sportiva e una valenza anche sociale molto forte. Siamo felici che ci siano nuovamente le condizioni per poter svolgere il Campus sportivo SBM in sicurezza e siamo certi che, come già successo nel 2019 e negli anni precedenti, questo evento caratterizzante di San Bartolomeo al Mare saprà attirare su di sé le attenzioni delle Federazioni Sportive che per lungo tempo lo hanno additato come esempio virtuoso”.