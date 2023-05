Imperia: alla Camera di Commercio una conferenza su ‘Autismo e Asperger: tra stereotipi e realtà’.

Domani pomeriggio alle 15.30, alla Sala multimediale della Camera di Commercio in via Schiva a Imperia, si terrà la conferenza ‘Autismo e Asperger: tra stereotipi e realtà’.

Relatore sarà il Professore Silvano Solari, psicologo, psicoterapeuta, docente dell’Università di Genova e redattore scientifico della rivista ‘Autismo e disturbi del neurosviluppo’ (ed. Erickson). Presenterà Giovanna Quaglia insegnante e attivista per i diritti delle persone neurodivergenti.

Nonostante film e serie televisive abbiano contribuito a far conoscere questa condizione, è fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica che spesso ha ancora una visione polarizzata: alcuni identificano l’autismo in una forma di disabilità altri in una di genialità. La realtà è più complessa infatti questa condizione di neurodivergenza presenta uno spettro molto ampio.

La divulgazione su questo argomento è fondamentale perché ancora oggi è difficile avere una diagnosi corretta soprattutto per le forme lievi, ma proprio la diagnosi rappresenta il primo passo per migliorare la qualità della vita delle persone con autismo e dei loro famigliari.