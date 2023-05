Diano Marina: Aromatica, domenica navetta gratuita dalla stazione di Diano dalle 10 alle 18

Solo per la giornata di domenica, in via sperimentale, i visitatori di Aromatica che verranno a Diano Marina in treno (stazione Diano) potranno utilizzare la navetta gratuita.

Sarà infatti operativa dalle 10 alle 18 una navetta in collaborazione con RT Riviera Trasporti dalla stazione FS Diano per il centro di Diano Marina, con sosta unica in via Cesare Battisti. La navetta funzionerà ovviamente con le stesse modalità anche in senso contrario.

Il servizio non necessita di prenotazione. In alcuni momenti potrebbe esserci un'affluenza importante, per cui si consiglia di non aspettare l’ultimo momento.