Concorso 'Masters of Olive Oil International Contest 2023': partite le sessioni di assaggio a Dolceacqua

Nella splendida cornice di Dolceacqua sono iniziati gli assaggi degli oltre 200 oli provenienti da 19 diverse nazioni in gara per aggiudicarsi gli ambiti titoli del 'Masters of Olive Oil International Contest'. Un’edizione, quella del 2023 ancora più corposa con Aziende provenienti dai quattro continenti in cui oggi si produce olio extra vergine di oliva, uno dei prodotti che nel nuovo millennio sta raccogliendo sempre più adepti ed appassionati.

Le sue qualità edonistiche, unite a quelle salutistiche ormai conclamate da approfonditi e numerosi studi condotti in tutto il mondo, stanno portando sempre più questo prezioso prodotto all’attenzione dei consumatori. Il concorso è ideato ed organizzato dal Capo Panel COI Aldo Mazzini di Imperia con la collaborazione dell’Associazione KNOIL e del Sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola, Presidente dell’Associazione dei Comuni Bandiera Arancione e dell’Associazione dei siti storici Grimaldi di Monaco. A queste due Associazioni sono riservate due categorie specifiche di premi.

Da quest’anno la Fondazione Carige ha concesso il proprio prestigioso supporto a sostegno della manifestazione contribuendo così a sostenere l’attività di promozione delle eccellenze Liguri, fine storicamente caro agli organizzatori che da sempre si adoperano per diffondere la conoscenza degli oli del nostro territorio.