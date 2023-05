Bordighera: dopo lo stop dal 2019, il 21 maggio tornerà la Marcia delle Palme

C’è grande attesa a Bordighera per la 47ª “Marcia Delle Palme”. L’evento è organizzato dalle associazioni “Risveglio Bordigotto” e “Bordighera Bene Comune”.

"Dopo essersi interrotta nel 2019, il ritorno della Marcia delle Palme è stato reso possibile grazie all’apporto di nuovi giovani volontari. L’appuntamento è per domenica 21 maggio con ritrovo sul Piazzale del Capo a Bordighera Alta dalle ore 07.30, con partenza prevista per le ore 09.30" - spiegano gli organizzatori e aggiungono - Due le novità: la prima è il logo, rinnovato ma con un occhio doveroso alla tradizione; l’altra è la possibilità per la prima volta di iscriversi online, evitando la lunga fila sul posto, attraverso il nuovo sito internet www.marciadellepalme.it. Sarà possibile iscriversi sia singolarmente che a gruppi e come da tradizione verrà premiato il gruppo più numeroso".



"Il percorso sarà quello originale, che ha reso celebre la manifestazione in tutta la provincia di Imperia - concludono - partenza dal Piazzale del Capo a Bordighera Alta e percorso che attraversa Sasso, Madonna della Neve, Vallebona e Borghetto San Nicolò, con l’arrivo previsto nuovamente sul Capo, per un totale di circa 15 chilometri. Ad ogni iscritto verrà consegnata una sacca zaino ricordo e al termine della manifestazione ci saranno tanti premi per tutti".