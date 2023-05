Bordighera: domenica prossima al porto turistico l'inaugurazione dell'installazione 'Pelagos Discovery'

Sarà inaugurata domenica alle 11, al porto turistico di Bordighera ‘Pelagos Discovery’, installazione sul Santuario Pelagos e sulle balene e i delfini del Mare Mediterraneo: una mostra permanente unica nel suo genere per promuovere la conoscenza e la valorizzazione della più grande area marina protetta del Mar Mediterraneo.

L’Amministrazione Comunale di Bordighera in collaborazione con la Confcommercio di Bordighera con la preziosa collaborazione della Dott.ssa Sabina Airoldi responsabile delle ricerche condotte nel Mar Ligure dall'Istituto Tethys , si è posta l’obiettivo di definire una visione comune che guidi lo sviluppo turistico della Città: il Santuario dei Cetacei rappresenta un elemento cardine per lo sviluppo del turismo outdoor.

Il progetto è composto da un’installazione, un sito web, 4 totem e un pannello dislocati in punti strategici di passaggio, che invitano cittadini e turisti a visitare la mostra indicandone il percorso, 30.000 volantini da distribuire in stabilimenti balneari, strutture ricettive e IAT.

L’installazione lungo il livello intermedio della diga foranea del porto di Bordighera è composta da sagome a dimensioni naturali, in scala 1:1, con i disegni naturalistici delle otto specie di cetacei che vivono nel Mar Mediterraneo e da 10 pannelli di 2 metri per uno. I primi due, a carattere introduttivo, presentano il Santuario Pelagos e i cetacei presenti nei nostri mari, le diverse possibilità di incontrare i cetacei in mare e come farlo senza disturbarli per mitigare il disturbo ai cetacei arrecato dalle imbarcazioni. Una parte è inoltre dedicata a “guidare” i visitatori nella lettura degli altri otto pannelli, che a fianco di ogni sagoma di cetaceo forniscono informazioni e curiosità sulle diverse specie attraverso contenuti testuali in tre lingue (italiano inglese e francese), infografiche e immagini fotografiche. Un QRcode sui pannelli e su tutto il materiale informativo invita i visitatori a visitare il sito www.pelagosdiscovery.it per approfondimenti ed ulteriori informazioni.

L’idea progettuale di Claudia Roggero e Sabina Airoldi di creare nel porto di Bordighera un’occasione di “incontro” con i cetacei dei nostri mari è nata nove anni fa, in occasione della prima sottoscrizione del Comune di Bordighera al Partenariato Pelagos. Fortemente voluta da Ezio Formosa e da lui portata al Tavolo del Turismo del Comune, l’idea si trasforma in un vero e proprio progetto, finanziato dal Comune di Bordighera e realizzato da un team di persone con diverse expertise sotto il coordinamento di Confcommercio.

“Gli obiettivi del progetto – evidenziano i sostenitori dell’iniziativa - sono plurimi e vanno dallo sviluppo di una nuova cultura ambientale, al rendere maggiormente attrattivo il territorio, dalla promozione di nuove forme di ecoturismo destagionalizzato, alla valorizzazione del mar Ligure. Crediamo quindi che questa forma di turismo vada promossa, raggiungendo e informando il potenziale visitatore sull’unicità che la natura qui ci offre. Il Santuario dei Cetacei rappresenta, per il nostro territorio, una risorsa fondamentale da potenziare nell’ottica di un turismo esperienziale che miri, tra le altre cose, all'ampliamento della stagione”.

“Pelagos Discovery” è stato realizzato sfruttando le strutture che i nostri porti offrono come base di partenza e avamposto sul mare. I porti andrebbero visti come luogo ponte tra terra e mare, luoghi dove informare sul possibile viaggio verso il grande blu. Il visitatore potrà scoprire il patrimonio del nostro mare 365 giorni l’anno, visitando l’installazione al porto che stimolerà la programmazione dell’esperienza diretta mediante escursioni in mare.

La supervisione scientifica è stata affidata a Sabina Airoldi, responsabile delle ricerche condotte in Mar Ligure dall’Istituto Tethys, così come i contenuti testuali, redatti con la collaborazione di Maddalena Jahoda, responsabile della comunicazione dell’Istituto. Il progetto grafico è di Claudia Roggero CR&A OFFICINA, grafica e infografiche di Myriam El Assil, le illustrazioni naturaliste delle sagome dei cetacei di Massimo Demma, l’allestimento di PromoGraphics srl di Vergani A. & C., progetto web di Stefano Albis SEA.