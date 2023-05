Sanremo: visita degli alunni della Primaria 'Scaini' all'ufficio circondariale della Guardia Costiera (Foto)

Questa mattina la classe 3B della scuola primaria Scaini dell’IC Sanremo Levante (dirigente scolastica dottoressa Anna Maria Fogliarini), è stata accolta dall’Ufficio Circondariale Marittimo della Guardia Costiera, a conclusione del progetto ‘Amico Mare’.

Gli alunni, accompagnati dalle proprie insegnanti, sono stati accolti dal Comandante Tenente di Vascello Isabella De Luca e hanno avuto la possibilità di visitare la sala operativa e la motovedetta, dopo aver ricevuto interessanti informazioni riguardanti la tutela e la salvaguardia dell’ambiente (campagna plastic free), le regole da rispettare per andare in spiaggia in estate e i compiti della Guardia Costiera (soccorso e salvataggio in mare).

I bambini e le docenti ringraziano per l’opportunità a loro concessa e per i tutto il materiale informativo ricevuto in dono al termine della loro visita. Gli alunni si sono resi protagonisti anche della pulizia di una spiaggia della loro città, grazie all’incontro con la referente Liguria dell’associazione Plastic Free, Severina Cicero, e con il tecnico Arpal Liguria Ingegnere Raffaella Martini.