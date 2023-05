Imperia: disturbi dell'alimentazione tra i ragazzi, da Asl 1 il progetto "Qualsiasi fiore tu sia sboccerai"

Attraverso il progetto "Qualsiasi fiore tu sia sboccerai", l'Asl 1 ha avviato una iniziativa a stretto contatto con i giovani nell'ambito del contrasto all'aumento dei disturbi dell'alimentazione. Il progetto sarà presentato, in presenza delle autorità, l'11 maggio, alle 10, presso Uliveto della Pace di Imperia con una breve performance artistica.

Alla guida del progetto la Dr.ssa Stefania Demontis, direttore della S.S.D. di Nutrizione Territoriale e trattamento DCA dell ASL 1 Imperiese. L'attività consisterà in un piano biennale regionale volto al miglioramento dell'assistenza alle persone con Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) secondo il DGR n.788/2022. L'attività si svolge in collaborazione con la psicologa Dr.ssa Roberta Parodi e con il grande supporto del Direttore SocioSanitario dell'ASL 1 Imperiese Dr. Roberto Predonzani.

"Tutto nasce dal desiderio di restituire autostima, sogni, positività, progettualità condivisa ai nostri ragazzi in carico al nostro servizio. - spiegano - Si tratta di un percorso formativo basato sull'educazione tra pari, in cui 20 ragazzi vengono formati come Leader Positivi al fine di realizzare insieme un convegno-spettacolo rivolto ai loro pari".

"I messaggi verranno veicolati attraverso il dialogo, la danza, il canto, il teatro, le arti grafiche; all'interno di ogni percorso verrà trattato un tema specifico rilevante tra cui: l'uso equilibrato dei social media, le relazioni consapevoli , l'autostima, il rapporto di coppia sano, le droghe, l'importanza del fare squadra, le paure che ci bloccano, le emozioni difficili, il pensiero positivo. - aggiungono - Ciascun percorso educativo si articola in 9 mesi di formazione suddivisi in 7 specifiche tappe e culmina con il convegno-spettacolo che verrà ripetuto in più sedi per poter raggiungere il maggior numero di ragazzi possibile, al fine di propogare una grande ondata di valori positivi e favorire una leadership giovanile positiva".

"La formazione verrà svolta all'interno di aule ma in modo particolare i ragazzi saranno portati a contatto con la natura. Grazie alla collaborazione con il Dirigente Scolastico Ing. Luca Ronco dell'Istituto di Istruzione Superiore Ruffini di Imperia, la location scelta sarà il suggestivo Uliveto della Pace di Imperia" - concludono da ASL 1.