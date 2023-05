Da lunedì prossimo cambiano le modalità per la distribuzione diretta dei farmaci nella farmacia di Asl 1. L'utenza, infatti, potrà recarsi alla farmacia dell'ospedale 'Borea' di Sanremo dalle 10 alle 13 dal lunedì al venerdì.

Pertanto a partire da lunedì non sarà più attiva la distribuzione dei farmaci presso la sede di Bussana. Non appena possibile verrà comunicato anche il nuovo numero telefonico del punto di distribuzione per la richiesta di informazioni da parte dell'utenza.