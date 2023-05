Elezioni a Imperia: Luisa Pirero per Zarbano, "Città più pulita grazie anche all'assistenza sociale"

“Coniugare più aspetti per una politica a 360° che ponga sempre il cittadino al centro e soddisfi il maggior numero di necessità possibili”. La lista Imperia Senza Padroni a sostegno del Candidato Sindaco Luciano Zarbano, nel proprio ampio e dinamico programma, rivolge attenzione a tutti i settori bisognosi di intervento.



“Partendo dall'ambiente – dichiara Luisa Pirero Candidata Consiglio Comunale si può iniziare un percorso molto interessante. Da una rivisitazione completa, come da programma, del servizio rifiuti, possiamo incrementare la pulizia di tutta la città e delle frazioni, strade, muri, spiagge, aree verdi valorizzando nel contempo le Persone che si dedicano ai vari compiti attraverso anche azioni di volontariato".



"Se da una parte è necessario agevolare qualunque cittadino offra un contributo laddove magari non si arriva con gli operatori ecologici dall'altra si può creare una vera opportunità di riscatto per chi lavoro non ne ha e si trova in condizioni economiche di disagio. - aggiunge - Offrire un pasto caldo può essere una forma di sostegno, ma restituire dignità a soggetti che si sentono ai margini è forse più importante agendo anche sul piano psicologico attraverso una forma di impiego che li faccia sentire parte della Società. Un pagamento equo con voucher, usufruibile per spese alimentari, farmaci o abbigliamento di prima necessità restituirebbero all'individuo uno status di Persona che quanto riceve se lo è guadagnato. In sintesi si darebbero risposte a tre tematiche: pulizia, assistenza e sociale contrastando efficacemente povertà e accattonaggio".



"Il decreto Lavoro 2023 approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata del primo maggio che conferma al posto del reddito di Cittadinanza una nuova misura di supporto economico e di di inclusione offre alternative. L'assegno di inclusione servirà a contrastare povertà, fragilità ed esclusione sociale con percorsi appositi di inserimento, nonché di formazione di lavoro e di politica attiva del lavoro, un lavoro socialmente utile. Il programma di Imperia Senza Padroni – conclude Luisa Pirero – contempla paragrafi di Imperia come città della sostenibilità socio-economica, dell'assistenza, serve elasticità e una politica camaleontica, saper cambiare pelle non fossilizzandosi su un tema unico ma creando una sinergia che porti a risposte allargate”.