Risultati di prestigio per la 'Revolution Dance Studio' di Bordighera a Sanremo e Pietra Ligure

Grande successo per la scuola Revolution Dance Studio di Bordighera. Nel weekend ha partecipato al concorso internazionale della danza a Pietra Ligure, al teatro Moretti, ottenendo ottimi risultati.

Primo posto per Giulia Guglielmi con l’assolo ‘Mis Remedios’ e per Matilde Sgrò, nella categoria junior con L’assolo ‘Fortuna’. Terzo posto nei junior con ‘Animal institrict’ e terze nel ‘Duo’ Aurora Guglielmi e Beatrice Cosco. Terza piazza anche come gruppo contemporaneo, ottenendo anche diverse borse di studio.

La scuola ha anche partecipato al ‘Sanremo Dance Festival’, con il gruppo di contemporanea piazzandosi al secondo posto. Presenti anche le più piccole della scuola alle quali va un pensiero speciale essendo stata la loro prima esperienza agonistica. La direttrice, Teresa La Marca, ha ringraziato per l’impegno dimostrato tutti i ragazzi della scuola i genitori e gli insegnanti.