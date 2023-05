Da domani a sabato Sanremo sarà invasa dai partecipanti di tutto il mondo a ‘SanremoJunior’ e al GEF

Saranno 21 i cantanti, in rappresentanza di altrettante nazioni, che parteciperanno alla finale mondiale della 14a edizione di ‘SanremoJunior’, il concorso internazionale per cantanti dai 6 ai 15 anni, in programma domani sera al Teatro Ariston.

Dopo le selezioni in Paesi europei ed extraeuropei, arriveranno nella città dei fiori concorrenti provenienti da Austria, Bielorussia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Estonia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Indonesia, Israele, Italia, Kazakhstan, Lettonia, Lituania, Malta, Moldavia, Romania, Russia e Ukraina. I giovanissimi cantanti si esibiranno come da tradizione dal vivo, accompagnati dall’orchestra ‘SanremoJunior’ composta da 32 elementi e diretta dal Maestro Alessandro Scaglione. A decretare il vincitore sarà una qualificata giuria presieduta dal campione mondiale Under 23, bronzo olimpico di canottaggio e Direttore d'Orchestra M° Lorenzo Porzio.

Il giorno dopo, invece, prenderà il via la 24a edizione del GEF, il ‘Festival Mondiale di Creatività nella Scuola’, riservato alle scuole ed associazioni finaliste, nazionali ed internazionali, che si esibiranno nei campi di musica-canto, musical, danza, ginnastica, moda, teatro, cinema e pittura, davanti alle rispettive giurie.

Il giovedì sera al Teatro Ariston sarà dedicato a danza, ginnastica e moda; il venerdì (mattina e pomeriggio) al Teatro del Casinò sarà la volta di teatro e cinema, con ingresso riservato ai soli addetti ai lavori; il venerdì sera, nuovamente all'Ariston, saranno di scena musica e musical. Sabato sera, sempre all'Ariston durante lo spettacolo finale con la consegna dei premi, si esibiranno i vincitori di musica-canto, danza e moda, oltre ad ospiti, fra i quali la vincitrice di ‘SanremoSenior 2022’.

Saranno premiati anche i vincitori di Eurotheatre, del Festival Internazionale del Musical Scolastico, del Festival Internazionale del Cinema Scolastico, di Educ-Arte/Prix Modigliani (concorso di pittura con tema ‘Emozioni nello Sport’) e del concorso riservato ai bambini degenti ‘Il bambino in ospedale’.

La serata sarà caratterizzata dalla consegna del Global Education Award (al Dottor Alberto Tripi) e dei GEF Sport Award (alla Dottoressa Silvia Salis), GEF Health Award (alla Professoressa Lisa Licitra) e GEF New Generation (al musicista Emanuele Fasano); del Grand Prix sanremoJunior al vincitore assoluto del concorso canoro attribuito dalla prestigiosa Giuria; del Prix Committee sanremoJunior, assegnato invece dal Comitato sanremoJunior; del Premio dello Studente, assegnato da centinaia di studenti presenti in sala; del Premio Orchestra "Artemis" Alice Vigano, assegnato dai 32 Professori d'Orchestra.

Altro appuntamento immancabile del sabato pomeriggio (tempo permettendo), sarà la sfilata nelle vie del centro cittadino, alla quale prenderanno parte, studenti, docenti, accompagnatori delle scuole partecipanti del 24° GEF ed i concorrenti del 14° ‘SanremoJunior’.

Le 4 serate della 14a edizione di sanremoJunior e della 24a edizione del GEF saranno condotte da Maurilio Giordana, animatore radiofonico e presentatore, e Iaeli Anselmo attrice cinematografia e teatrale, ormai naturalizzata negli Stati Uniti, che ritorna a Sanremo dopo 10 anni. La scenografia è dì Francesco Filosa, per la realizzazione di Santo Polimenì. Direttore della Fotografìa è Marco Lucarelli.