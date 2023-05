A Sanremo esplode la danza: 1.500 ballerini all’Ariston e un flashmob scalda la folla davanti al teatro (Foto e Video)

Sabato si è svolto, come di consueto, il flashmob davanti al Teatro Ariston che ha catalizzato L’attenzione del pubblico presente per le vie della città. La Direzione Artistica di Simona Tovoli e Chiara Napoli ha confermato ancora la qualità dell’evento che ogni anno riceve il plauso di chi partecipa e che lo segnala come una delle realtà più Importanti in Italia nel settore della danza. Durante le 30 ore di concorso sono state distribuite borse di studio e premi agli allievi distribuiti nelle varie categorie in gara (classico , moderna, contemporaneo, hip hop, danza fantasia e festival). Le premiazioni si sono svolte in quattro momenti diversi perchè non sarebbe stato possibile ospitare tutti i ballerini presenti sul palco del Teatro.