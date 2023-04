Imperia Senza Padroni rivolge lo sguardo a 'invisibili', scuola e Dsa: "Più persone meno personaggi"

“'Più persone, meno personaggi'. Nella sarabanda di slogan e proposte di una campagna elettorale scorrono fiumi di inchiostro su temi che sono comuni alle varie liste. Frugando nelle pieghe dei vari programmi, si trova una menzione un po' per tutto, ma alcuni argomenti sembrano sempre essere citati più per dovere di cronaca che per reale convinzione nell'affrontarli" - Imperia Senza Padroni a sostegno del candidato sindaco Luciano Zarbano non accende riflettori sul facile appeal, volge lo sguardo altrove, verso gli 'invisibili' - "Magari ciò porterà meno consensi ma il rispetto anche per un singolo individuo e ciò che conta. Il sociale: parola che apre un contenitore enorme dove c'è spazio di dibattito infinito, ma al di là della promessa di farci un pensierino, le proposte poi ci sono?".

“Il diritto allo studio ad esempio, resta un diritto da supportare per tutti o no?" - attacca direttamente Luisa Pirero, candidata al Consiglio comunale - "Disturbi specifici di apprendimento, nell'acronimo DSA, sono una problematica che riguarda molti bambini e ragazzi nel servizi di Doposcuola manca un supporto adeguato per affrontare compiti e lezioni. L'argomento è complesso e delicato nel contempo. Servono competenze, il Personale specializzato è poco e gli oneri sono importanti. La sinergia tra Scuola e un servizio pomeridiano adeguato è del tutto assente. Occorre acquisire una cultura in materia, ma in un Comune dove non viene assicurato un servizio mensa ai diversamente abili, né offre sostegno alle famiglie con bambini e ragazzi con altre patologie certificate significa non essere neppure all'anno zero. Nessuno sceglie di nascere con le patologie che lo affliggono. Fare in modo che Imperia possa pensare diversamente dovrebbe essere una priorità. Desidero sempre ricordare che i finanziamenti si fanno ai progetti e non alle Persone. Proprio in virtù di questo, nello specifico, bisogna lavorare per varare progetti per le persone. Una pianificazione che porterebbe anche risvolti molteplici coinvolgendo figure professionali specifiche, giovani laureati con competenze in materia che avrebbero a loro volta un'opportunità di sbocco lavorativo".

"Insomma – conclude Luisa Pirero – un impegno arduo, ma...parliamone”. Luciano Zarbano, candidato sindaco per Imperia Senza Padroni ripete spesso: “Una superstrada in meno, ma servizi per tutti”.