Elezioni Imperia, Polis: “Nuovo acquedotto del Roja merito del sindaco Scajola. Adesso rifare anche gli acquedotti delle zone collinari”

"Se oggi è in corso la posa del nuovo acquedotto del Roja il merito è senza dubbio del sindaco Claudio Scajola, che ha lottato come un leone, per anni, quasi da solo, per raggiungere questo importante risultato. È la dimostrazione che noi crediamo da sempre che tra le priorità debba esserci la risoluzione delle problematiche connesse al servizio idrico", dicono da Polis.



"Grazie alla fiducia che ci verrà riconfermata dai cittadini alle prossime elezioni, sarà portata avanti ogni azione a livello sovra-comunale per far cessare la perdurante emergenza sul tema dell’acqua. Sarà necessario prevedere nei tempi più brevi, d’intesa con gli altri Enti coinvolti, un riassetto organizzativo della società Rivieracqua, che presenta attualmente gravi difficoltà nel garantire non soltanto una programmazione di ampio respiro sugli interventi necessari, ma anche opere di ordinaria manutenzione".



"Sarà inoltre fornito nuovo impulso affinché si provveda, una volta terminati gli interventi sulla condotta del Roja, a programmare interventi sulla rete di distribuzione nelle zone collinari, alla ricerca di nuove fonti di approvvigionamento, al recupero dei pozzi sui torrenti, alla creazione di invasi e a una politica che riduca la dispersione dell’acqua e tuteli le attività economiche, soprattutto del comparto agricolo, più sofferenti a causa della crisi idrica, anche con la realizzazione di acquedotti irrigui. Avanti Insieme", conclude l'associazione a sostegno di Scajola.