Elezioni Imperia: percorso di ascolto, nuovo incontro del candidato sindaco Luciano Zarbano

Prosegue senza sosta il percorso di ascolto della Lista Imperia senza padroni che ha fatto tappa a Barcheto. Il Candidato Sindaco Luciano Zarbano ha illustrato i punti principali del programma ma ha prestato attenzione al senso di prostrazione degli intervenuti che hanno espresso profondo malcontento.



“Barcheto è una delle zone che soffre maggiormente dell'abbandono da parte dell'attuale amministrazione. L'elenco delle lamentele è lungo – dichiarano i residenti. Il fondo stradale versa, come ovunque, in condizioni precarie e andrebbe addirittura rimodellato. La pendenza della strada verso l'interno della stessa provoca ogni qualvolta piove la formazione di allagamenti che impediscono di fatto il transito pedonale se non si è disposti a fare una doccia fuori programma. Le modifiche alla viabilità hanno comportato anche l'insorgere di una nuova problematica. L'utilizzo della bicicletta per chi è anziano, ma ancora in grado di utilizzarla, si è praticamente annullato. Raggiungere il centro di Oneglia è diventato complicatissimo con gli Argini che costringono a un giro dell'oca, Se si utilizza il lato destro, o a dover confluire per forza in Via Garessio passando dalla parte sinistra per finire bloccati in un traffico infernale".



"Si parla tanto degli autovelox – continuano i residenti – e l'unico posto dove forse era necessario è stato ignorato. Il tratto dell'Argine Sinistro Barcheto/Trexenda assomiglia a una pista di velocità. La presenza alla fine del tratto stradale delle sedi di Corrieri vede sfrecciare i mezzi preposti a velocità elevatissime e se a oggi non si è verificata qualche tragedia è stato solo frutto del caso. Inoltre i mezzi pubblici non sono funzionali per tutti. L'accessibilità per chi ha problemi motori rende impossibile salirvi, tanto che alcuni di noi debbono sovente ricorrere al servizio taxi con oneri economici importanti. La fotografia del luogo dove viviamo è quella di una periferia, triste e lasciata al proprio destino, buia come la scarsa illuminazione di cui è dotata”.



