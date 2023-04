Cgil Cisl e Uil del Territorio incontrano i candidati sindaci di Vallecrosia, Ventimiglia e Imperia

La prossima settimana le Segreterie Territoriali di Cgil Cisl e Uil incontreranno i candidati sindaci. Gli incontri sono fissati martedì 2 maggio alle ore 16 alla Sala Polivalente di Vallecrosia per i candidati di Vallecrosia. Mercoledì 3 maggio alle ore 9.30 alla sala Multimediale della Camera di Commercio di Imperia per i Candidati di Imperia e venerdì 5 maggio ore 15.30 al salone della Spes a Roverino per i Candidati di Ventimiglia.



"Il confronto riguarderà i temi dello sviluppo del lavoro sul territorio. In particolare Cgil Cisl e Uil chiederanno ai candidati un impegno a coinvolgere le Organizzazioni Sindacali sulle opportunità di occupazione con la finalità di costruire un lavoro stabile e di qualità. Le fragilità del territorio, povertà, disoccupazione e precarietà si combattono costruendo percorsi virtuosi e con attenzione alle fasce deboli. Su questi temi le O.O.S.S. vorranno conoscere il punto di vista di chi si candida ad amministrare. Gli incontri saranno pubblici ed aperti a chi vorrà ascoltare".