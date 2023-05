L'artista imperiese Serenella Sossi al Salone d’arte contemporanea “en plain air” a Aix-en-Provence

Nuovamente presente allo spumeggiante Salone d’arte contemporanea “en plain air” a Aix-en-Provence – Parc Jourdan, Monteoliveto Gallery con i suoi artisti, tra cui Serenella Sossi, già presente allo SM’ART Art Fair in precedenti edizioni.

Dal 4 all’8 maggio nello stand Cézanne 7 di Monteoliveto Gallery in mostra sculture in bronzo di Sossi, tra cui la “Forma Sirena” alta 80cm, realizzazione in scala ridotta dell’imponente scultura realizzata dall’artista per il comune di Imperia e installata sul molo da ormai quasi due anni. Oltre a “Sirena” e “Sirenette”, sempre in bronzo, alcuni recenti dipinti dell’artista imperiese/nizzarda, tra cui “Omaggio a Rothko 1 e 2”, due “cielo/mare”, nota tematica sempre cara a Sossi, che ha voluto con questi dipinti rendere un omaggio al grande artista statunitense.