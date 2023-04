Sanremo- Villaggio dei Fiori: applausi per lo chef Mendolicchio e il suo menu "cioccolatoso"

Ancora una volta il ristorante del Villagio dei Fiori ha stupito i suoi ospiti con le sue serate a tema, in questa occasione dedicata al cioccolato. È sicuramente uno degli ingredienti più utilizzati in pasticceria, ma forse non tutti sanno che si abbina perfettamente con molti altri cibi e può dare vita a preparazioni originali e dal sapore unico.

Grazie allo chef Fabio Mendolicchio per molti è stata l’occasione giusta per poterlo gustare in un intero menù con piatti a base di questo gradevole alimento.

Ma non solo: gli ottimi e deliziosi piatti sono stati accompagnati dai racconti e interventi del giornalista Claudio Porchia, che insieme allo chef hanno svelato i segreti dell’utilizzo del cioccolato in cucina e il motivo della scelta delle diverse portate.

Si è partiti con l’antipasto della casacon una delicata spolverata di cacao

per proseguire con delle Trofie della tradizione con scaglie di cioccolato grezzo 100% Trinitario - Ecuador con basilico fresco

e uno speciale Risottino al nero di cioccolato con calamari e fiori di nasturzio.

Gustosa e sorprendente la Tagliata di spada su spennellata di fondente con insalatina di agretti, arachidi crude tostate alla fiamma e Bocche di Leone.

Dulcis in fundo, un dessert al cioccolato per concludere in bellezza e con gusto la serata: Fragole al limone e zucchero di canna con colatura di fondente 74% all'olio EVO.

Ed al termine è stato possibile gustare le tavolette di cioccolato preparate con i fiori eduli dell’azienda Ravera Bio di Albenga, che fanno parte della produzione dello chef torinese e che stanno riscuotendo grande successo in tutta Italia.