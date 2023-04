Ospedaletti, rinviata a data da destinarsi la manifestazione "Passeggiando Assaporando"

A causa delle negative previsioni meteo per la giornata di domani, domenica 30 aprile, la manifestazione "Passeggiando Assaporando" organizzata dall'associazione 'U Descu Spiaretè' con il Comune di Ospedaletti, è stata rinviata a data da destinarsi.

Resta confermata invece la possibilità di visitare le composizioni floreali in gara per il "2° Concorso Floreale" organizzato da 'Le Ragazze du Descu' in esposizione al coperto all'interno del Centro Culturale Polivalente "La Piccola" ex scalo-merci, con ingresso libero oggi dalle h.17 alle h.19, e domani dalle h.10 alle h.18 con premiazione prevista nel pomeriggio.