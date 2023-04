Progetti di sostenibilità, cultura e inclusione. La Provincia di Imperia vince in Liguria con ‘ArcheoBlue&greenway’

L’obiettivo è quello di valorizzare e mettere in rete in chiave ecoturistica i siti geoarcheologici dei Balzi Rossi a Ventimiglia e della Madonna dell’Arma a Sanremo, per far conoscere e rendere accessibile a tutti un patrimonio storico di grande importanza sia sotto il profilo culturale sia sotto il profilo ambientale.



Il progetto, che ha come capofila e proponente la Provincia di Imperia, si chiama "ARCHEOblue&green way: paesaggi geoarcheologici del Ponente ligure", ed è stato giudicato dalla Regione (Settore Affari europei e internazionali) il migliore nella graduatoria tra quelli che hanno partecipato alla manifestazione di interesse al bando “Liguria Neb Challenge 2023” (“Neb” sta per New European Bauhaus, dal progetto “green” ambientale, economico e culturale destinato ai Paesi dell’Unione europea).



La valutazione ha preso in esame tutti i progetti presentati da enti e associazioni liguri aventi come tema la sostenibilità, la cultura e l’inclusione (turismo, cultura, ambiente, accessibilità). Il Presidente Claudio Scajola dice con soddisfazione: «Nei prossimi mesi sono in programma incontri ed eventi anche con l’intervento di rappresentanti del Ministero della Cultura e della Commissione Europea, nella previsione che il progetto possa accedere ad appositi finanziamenti Ue».