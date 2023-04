Sanremo: Villa Ormond in Fiore, tutto pronto per l'esposizione delle opere in programma nel weekend

Terminati i lavori che hanno coinvolto oltre 800 studenti, fervono le attività di preparazione del gran finale di Villa Ormond in Fiore, dedicato al grande pubblico (29 e 30 aprile). Per l’occasione gli artisti incaricati dai Sindaci dei Comuni del Bacino Sanremese e del Consorzio Monte Bignone esporranno le loro opere floreali.



Hanno aderito al progetto Badalucco, Bajardo, Bordighera, Ceriana, Civezza, Costarainera, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Pietrabruna, Pompeiana, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare e Triora. Le sale e il piazzale della Villa saranno arredate con installazioni curate da Mercato dei Fiori di Sanremo, Progetto Lavanda Riviera dei Fiori e Fondazione Villa Ormond. Anche i giovani artisti del nido d’infanzia Arcobaleno proporranno le loro opere.



Al Floriseum saranno presentate cinque mostre fotografiche tematiche. Ferdi Giardini, artista e designer, con Accademia di Belle Arti di Sanremo esporrà due Mandala, ANCEF si prodigherà in un’infiorata e Marta Laveneziana nell’opera partecipata Tanzaku. La creativa Rosaria Torquati sarà presente per raccontare la propria opera su teli di canapa dedicata a Libereso. Gli artisti Mauro Fiordiluna, Marta Laveneziana ed Eleonora Olivieri proporranno le loro creazioni di abiti con i fiori e body painting floreali. Atelier Emé e Progetto Lavanda vestiranno e coloreranno le spose con fiori di lavanda. Performance teatrali di Hic et Nunc (ore 11.00) e musicali della Giovane Orchestra “Note Libere” (ore 10.30) e dei Good Mood Intha Hood (ore 17.00) sono previste per la giornata di sabato 29.