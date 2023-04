Bordighera, "Licorice Pizza" del regista Paul Thomas Anderson sul grande schermo

Penultimo appuntamento alla Sala Liberty del Cinema Olimpia di Bordighera della rassegna "Film dai Festival" organizzata dall'associazione Oltre il Cristallo. Giovedì 4 maggio verrà proiettato il film "Licorice Pizza" del regista Paul Thomas Anderson. Alle 18 in lingua inglese con sottotitoli in italiano mentre alle 21 sarà doppiato in italiano.

Il film, ambientato in California nel 1973, è una love story non romantica, ma tenere e divertente, in cui i due protagonisti, Gary 15 anni ed Alana 25 anni, si incontrano e finalmente si trovano in una sequenza frenetica di esperienze lavorative, di avvicinamenti e allontanamenti, accompagnati da una splendida musica e da numerose illustri comparse. Film di formazione, ma anche "storico", interessante immersione nell'America della crisi petrolifera e dei postumi del Vietnam.

La rassegna si concluderà nel mese di maggio, con l'ultimo film, il 18 maggio (Tory e Lokita, ultimo film dei fratelli Dardenne).