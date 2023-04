DB KIller: che cosa è e come funziona?

Il DB Killer è un dispositivo fondamentale per calibrare il suono dello scarico ed evitare alcuni pericolosi eccessi. In alcuni casi, fa la differenza tra l’omologazione e la mancata omologazione, tra una salata sanzione amministrativa e il rispetto della normativa.

Ne parliamo qui, specificando il ruolo e i meccanismi di funzionamento. In chiusura d’articolo, offriremo qualche informazione utile su Roadsitalia, produttore di scarichi sportivi omologati e dotati di DB Killer .

A cosa serve il DB Killer

Il DB Killer è esattamente ciò che il nome suggerisce. Un dispositivo che riduce i DB, ovvero i decibel. Lo scopo in verità è diminuirne l’emissione, in modo da compensare alcune derive che, talvolta, gli scarichi sportivi possono assumere.

Gli scarichi sportivi sono tra le componenti più ricercati dagli appassionati. D’altronde, apportano numerosi vantaggi, i quali riguardano numerosi ambiti.

Per esempio, migliorano le prestazioni della moto, aumentando la pressione interna e ottimizzando lo scorrimento dei fumi. Le differenze si notano in tutte le fasi di guida, ma soprattutto durante gli altri regimi.

Gli scarichi sportivi, poi, alleggeriscono la moto, rendendo l’esecuzione delle curve - anche strette - più comoda e sicura.

Inoltre, incidono anche sul piano estetico. Gli stili sono vari: eleganti, sobri, eccentrici etc. Tuttavia, sono quasi sempre suggestivi, almeno rispetto alle controparti di serie.

Soprattutto, gli scarichi di serie migliorano il sound. Lo rendono più aggressivo, roboante, in qualche modo assimilabile ai modelli da corsa. Aumentano anche i decibel, spesso in maniera determinante.

E’ in questo contesto che si inseriscono i DB Killer. Quando i decibel sono troppi, e quindi superano i limiti di legge, vengono montati all’interno dello scarico. In tal modo, il rumore si abbassa quanto basta per non incorrere in sanzioni. Queste possono essere salate, e toccare quota 345 euro. A essere violato, nella fattispecie, è l’articolo 72 del Codice della Strada . Nei casi più gravi, tuttavia, si va sul penale. Potrebbe configurarsi il reato di “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”, che espone a un’ammenda di 309 euro e a tre mesi di arresto.

La buona notizia è che i produttori dotano di default i loro scarichi del DB Killer, se vi è il rischio concreto di superamento del limite acustico. Da questo punto di vista, il motociclista può dormire sonni tranquilli.

Come funziona il DB Killer

E’ interessante capire come funzioni il DB Killer, ovvero come riesce fisicamente a ridurre i decibel e quindi riportare il mezzo a una condizione di omologazione.

Ebbene, il DB Killer funge da tappo. Così come un tappo per le orecchie attenua i suoni in entrata, il DB Killer delle moto attenua i suoni in uscita. E’ dunque un silenziatore in piena regola, per giunta modulabile.

Può essere paragonato a una sorta di barriera, in genere realizzata in acciaio inox, dotata di un certo numero di fori. Questi hanno lo scopo di far passare i gas in maniera naturale, senza compromettere eccessivamente le prestazioni del motore.

Come evitare sanzioni

Come già specificato, il DB Killer dovrebbe essere incorporato negli scarichi sportivi che rischiano, di per sé, il superamento dei limiti acustici. Tuttavia, alcuni venditori potrebbero commettere qualche leggerezza, o addirittura praticare la malafede. Ecco che molti motociclisti si trovano sì con lo scarico sportivo, ma anche con il rischio di andare incontro a sanzioni salate .

Come evitarle? Semplice, acquistando uno scarico sportivo con il DB Killer incorporato - laddove ce ne fosse bisogno.

In questo contesto, la scelta del punto vendita risulta determinante. In particolare, esso dovrebbe essere onesto e trasparente, e dunque fornire solo articoli che rispettino le leggi vigenti. Inoltre, dovrebbe fornire solo articoli di qualità.

Roadsitalia rappresenta la soluzione ideale. Mette in vendita scarichi sportivi performanti, esteticamente pregevoli e soprattutto dotati di DB Killer. Per inciso, l’offerta comprende anche DB Killer di ricambio.

Roadsitalia si caratterizza per il doppio status di produttore-venditore. Esatto, non si limita a vendere, ma produce anche. Questo riduce ai minimi termini la filiera e abbatte i costi. Significa che i pezzi non sono solo unici, perché artigianali, ma anche poco costosi.

Come se non bastasse, i prezzi sono valorizzati da alcune promozioni. Il riferimento è alla spedizione gratuita in tutto il territorio dell’Unione Europea e alle frequenti scontistiche, che in alcuni casi consentono un risparmio del 25% su tutto il catalogo.