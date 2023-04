Molo eroso e barche danneggiate nella zona di Borgo Foce, Imperia rinasce "Fatti gli studi necessari?" (Foto)

“Siamo stati contattati dagli abitanti della città, questa volta per un problema nella zona di Borgo Foce. Nel luglio del 2021 l’amministrazione celebrava la fine dei lavori di spostamento della scogliera che hanno permesso la creazione di una piccola spiaggia e in teoria avrebbero dovuto rendere l’abitato maggiormente protetto dalle mareggiate”.

Interviene così ‘Imperia Rinasce’, che prosegue: “Ciò che è successo in realtà è molto diverso, il molo infatti è stato eroso, le imbarcazioni sono state danneggiate dalle mareggiate che in alcuni casi si sono spinte fino ai ristoranti, cosa che con il vecchio molo non era mai successa. Anche in questo caso ci chiediamo se l’amministrazione abbia fatto i necessari studi prima di iniziare i lavori, dati i risultati”.