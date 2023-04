Imperia: Polis "Sindaco Scajola in sopralluogo anche di notte. In questi anni ha dimostrato impegno totale"

Sopralluogo notturno ieri sera per il sindaco Claudio Scajola, che ha voluto seguire di persona l'inizio dei lavori di asfaltatura per la nuova rotonda sulla via Aurelia.

“Non una novità per il nostro sindaco – evidenzia l’associazione Polis – che, in questi anni, ci ha abituati ad essere sempre presente, giorno e notte, nei tantissimi cantieri aperti in città. In questi cinque anni non si è mai risparmiato, lavorando H24, e i risultati sono davanti a tutti coloro che osservano la realtà con onestà intellettuale”.

“Ed è anche per questo impegno totale – termina Polisi - che siamo convinti che Imperia debba andare avanti insieme a Claudio Scajola”.