Ventimiglia: dopo il controllo straordinario delle forze dell'ordine operazione di pulizia alle Gianchette

Dopo il controllo straordinario del territorio di giovedì scorso, organizzato dal comitato ordine e sicurezza pubblica, ora scatta anche l’operazione di pulizia a Ventimiglia, nella zona delle Gianchette e sul Roya.

La settimana scorsa Polizia, Carabinieri e Finanza hanno controllato le zone frequentante solitamente dai migranti, che si erano accampati sui marciapiedi della stazione e davanti all'ingresso della chiesa delle Gianchette. Nel quartiere sono stati fermati cinque stranieri mentre l'area intorno alla chiesetta è stata disinfettata e pulita dagli operatori della Teknoservice che si occuperanno dello smaltimento dei rifiuti e degli oggetti abbandonati dagli stranieri.

Dopo l’intervento delle forze dell’ordine è stato ora pianificata dal comune un’altra operazione di pulizia che verrà messa in atto in piazzale Tenda (di fronte alla Chiesa di Sant’Antonio in località Gianchette), dalle 7 di stamattina fino al termine delle operazioni. Proprio per questo è stata emanata un’ordinanza per la quale sarà vietato il transito, la sosta e la fermata con relativa rimozione forzata, nei confronti di tutte le categorie di veicoli.