Tangenti e mazzette a Imperia, si scalda il dibattito in vista delle elezioni: Fossati risponde a Zarbano

“Mi spiace, avevo concluso il mio intervento di ieri con l’auspicio che il dibattito politico si sviluppasse sui giusti binari etici e di contenuto. Discutiamo delle diverse idee e proposte per la città, lasciando alle aule di Giustizia i processi. Registro però che, diversamente dagli altri candidati, che ringrazio, il candidato Zarbano vuole continuare una stucchevole polemica, che credo poco interessi ai nostri concittadini ma che, evidentemente, il suo guru pensa possa giovargli in termini di consenso. Gli imperiesi, che non hanno l’anello al naso, però, hanno capito benissimo come stanno le cose”.

Interviene in questo modo Giuseppe Fossati, vice Sindaco e candidato alle prossime elezioni ad Imperia. “Certo – prosegue - comprendo, esaurito il filone della ‘qualunque’ guerra agli autovelox ed alle sanzioni per violazioni del codice della strada ‘che mettono le mani nelle tasche dei cittadini’ (in vero un po’ paradossale, da parte di un Carabiniere), Zarbano si deve pur inventare qualcosa per guadagnare un po’ di visibilità. Ora, caro Zarbano, lei ha ragione, la Procura indaga e se, come in questo caso, ritiene non ci sia nulla di illecito, chiede l’archiviazione; il Gip poi decide sulla richiesta, con tempi di regola non brevi, stanti i carichi di lavoro di quell’ufficio. Sono però aspetti tecnici. Passaggi procedurali di qualsiasi inchiesta. L’aspetto politico è che qualcuno, nello specifico lei, insinua che una richiesta di archiviazione possa essere un disvalore, mentre è esattamente l’opposto. Un Magistrato, perché il PM è un Magistrato, ha già fatto le sue valutazioni, ritenendo che il Sindaco non abbia commesso dei reati. Direi che sia una notizia che dovrebbe far piacere a tutti gli imperiesi, di qualsiasi idea politica o comunque votino il 14 e 15 maggio”.

“Come lei sa bene, se arriva una notizia di reato a suo carico, per infondata che sia, si apre necessariamente un fascicolo nei suoi confronti, la Procura fa le indagini meglio viste e, se poi ritiene non ci siano estremi di reato, dopo qualche mese, chiede l’archiviazione. Lei potrebbe anche non saperne nulla, come in questo caso. Dopo qualche mese il Gip decide, in autonomia ma, statisticamente, nella quasi totalità dei casi in conformità alla richiesta della Procura, che, ricordo, opera con grande scrupolo e deve ricercare la verità non la condanna dell’indagato. Nelle more della decisione del Gip lei dovrebbe essere considerato persona poco limpida? Le farebbe piacere se qualcuno veicolasse tale messaggio? Non credo. Credo che lei, giustamente, si indignerebbe. Se poi quel qualcuno fosse un suo avversario politico, la cosa sarebbe ancora più grave e indegna. Questi i fatti, dire o lasciar intendere cose diverse è scorretto e inaccettabile per le regole di un confronto politico che segua un minimo di etica. Tutto qui”.

“Quanto agli invocati, da lei, provvedimenti disciplinari verso i dipendenti coinvolti – termina Fossati - lei è, come spesso le accade, poco informato, per usare un eufemismo. Un solo dipendente del Comune di Imperia risulta indagato, per un unico episodio, certamente grave, se avvenuto così come ipotizzato. Quel dipendente è stato a suo tempo sospeso, oggi è in aspettativa e il relativo procedimento disciplinare deve necessariamente attendere gli esiti del procedimento penale. Non si capisce quindi di chi o cosa lei parli quando chiede provvedimenti disciplinari cautelari, a meno che lei non pensi che il Comune di Imperia possa irrogare provvedimenti disciplinari verso dipendenti di altri enti, con cui non ha nulla a che fare. Le sembrerà strano e la stupirà, ma, si fidi di me, non è così”.