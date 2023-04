Elezioni a Imperia: il Presidente di Polis "C'è qualcuno che sta solo giocando a denigrare e criticare"

“Si sa la campagna elettorale è sempre molto impegnativa. Forse anche di più se lo sfidante è Claudio Scajola, capace sindaco che sta trasformando Imperia sotto gli occhi di tutti. Forse in mancanza di progetti concreti alternativi, o di programmi definiti e credibili, qui, alcuni, anziché fare proposte, stanno giocando solo a denigrare. A criticare e alludere”.

Interviene in questo modo il Presidente di Polis, Andrea Gandolfi, che prosegue: “In questi giorni abbiamo letto parole velenosette, dettate evidentemente dalla voglia di avvelenare i pozzi senza oggettivi elementi. Sembra quasi che gli aspiranti sindaci Bracco e Zarbano abbiano come programma comune solo quello di seminare zizzania. Noi invece vediamo una città che cambia, con tante persone che hanno voglia di seguire questo cambiamento. Basato sull’ottimismo, sulla voglia di crescere, di guardare al futuro, di parlare con i cittadini per sentire di cosa hanno bisogno, fosse un marciapiedi o un’altalena… siamo fatti così. Tanti imperiesi ci ringraziano perché sentono una città che ha ripreso fiducia in sé e colore. Ieri, una signora di fuori che viene sempre qui in vacanza, mi ha detto: ‘non è che ce lo potete prestare questo Sindaco’? Ecco, noi siamo fatti così. Non ce la prendiamo con chi mugugna tutto il giorno in cerca sempre del peggio, guardiamo avanti, insieme”.

“Cari candidati avversari – termina Landolfi - Imperia ha già vissuto 5 anni di non amministrazione composta da un ammucchiata del tutti contro tutti in nome di un immobilismo che nulla ha portato se non tantissimi di noi a chiedere a Scajola, 5 anni fa, di sistemare il pasticcio fatto! Colonnelli ed ispettori, non serve un 'Comune di Polizia' fatto di denunce e delazioni ma una continua e costante azione amministrativa capace e sorridente. I mugugni li lasciamo a voi. Perché noi crediamo profondamente che gli imperiesi si meritino di andare avanti. Coi fatti e non coi pettegolezzi di chi preferisce rosicare piuttosto che lavorare. Anche un cieco vede che che Imperia in 5 anni è andata avanti velocissima, sarà ancora meglio al termine del nostro prossimo mandato!”