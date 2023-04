Arma di Taggia: cantiere Area24 ecco chi ha vinto l'appalto, durante i lavori ciclabile chiusa

La Rete Temporanea di Impresa composta da Edilfera ed Edilizia Generale Galasso , ha vinto l'appalto per i primi interventi sul cantiere ex Area24 di Arma di Taggia . È questa la proposta giudicata economicamente migliore secondo il criterio del massimo ribasso percentuale sulla base d'asta fissata a 1.335.490,62 euro.

L'offerta è risultata vincente, tra le otto in gara, con un ribasso del 16,18%, che portano l'appalto a 1.136.794,46 euro, compresi gli oneri di sicurezza quantificati a 107.455 euro. Il Comune di Taggia si riserverà ora il tempo necessario per verificare nel dettaglio il rispetto di tutte le riserve di legge. Non è un mistero che questa sia la pratica con più priorità all'interno dell'ente, tanto che l'affidamento potrebbe arrivare già entro maggio.

Una volta completati questi passaggi, dopo oltre 15 anni di stop, ripartiranno i lavori dentro il cantiere sotto l'ex stazione ferroviaria nel centro di Arma di Taggia. L'opera prevede il completamento del parcheggio partendo dalla messa in sicurezza dello scheletro esistente. Oltre a questo l'appalto prevede anche la realizzazione della nuova strada che prenderà il posto dell'attuale ciclabile (il bypass intorno al cantiere), che collegherà via Sant'Erasmo con via Nazario Sauro, collegando così anche i sottoservizi legati al parcheggio.

L'opera ha un rovescio della medaglia necessario. Se da un lato ripartirà il cantiere della tristemente nota incompiuta, dall'altro verrà chiusa la ciclabile per tutto il tempo dell'intervento. Secondo il disciplinare del bando di gara, il lavoro andrà effettuato in 270 giorni, quasi nove mesi.

Lo stop scatterà già all'altezza dell'ex passaggio a livello e fino all'incrocio con la rotonda di via Sant'Erasmo. Per ciclisti e pedoni che arriveranno da Sanremo o da Imperia, l'unica possibilità sarà di attraversare il centro di Arma di Taggia passando davanti all'ex stazione per immettersi di nuovo sulla ciclabile dall'ingresso all'incrocio tra via della Stazione e via Queirolo. In alternativa si potrà passare anche dal lungomare.

La spiegazione

"Non si può fare diversamente - ci spiega l'assessore ai lavori pubblici, Espedito Longobardi - Comprendiamo perfettamente che si tratterà di un grosso disagio per la popolazione e per i turisti. Una volta che partiranno i lavori, l'unico punto dove potranno sostare i mezzi d'opera è proprio l'attuale percorso che oggi ospita la ciclabile. Come dicevo non ci sono altre soluzioni, perchè di fatto, la ciclabile diventerà area di cantiere a tutti gli effetti".