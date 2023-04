Degrado in zona Fondura, Imperia Rinasce: “Strade dissestate e problema pulizia”

“La nostra più recente tappa nella visita della città è la zona della Fondura, dove abbiamo riscontrato una situazione desolante. Passando per via Romita, oltre alle strade dissestate, il problema maggiore è la pulizia: erbacce e spazzatura sono ovunque. La condizione del rio Artallo non è migliore, lasciato senza nessun tipo di manutenzione, sembra diventato il luogo ideale per una discarica a cielo aperto. Spostandoci oltre, il parcheggio sotterraneo in piazza Mameli si presenta all’interno con tutte le pareti imbrattate”.

Così interviene il comitato di Imperia Rinasce che aggiunge: “Attraversando via Cascione e dialogando con i commercianti, ci torna in mente il discorso fatto per la zona delle Ferriere. Anche qui infatti manca un reale coinvolgimento delle attività commerciali in manifestazioni o proposte allettanti per la cittadinanza, come potrebbero essere ad esempio mercatini etnici che promuovano anche le diverse culture e tradizioni che animano la città. Anche in questo caso ricordiamo che le elezioni del 14 e 15 maggio sono l’occasione per cambiare”.