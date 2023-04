Speciale Weekend: gli appuntamenti da non perdere per il ponte del 25 aprile in provincia di Imperia

Questa mattina alle ore 11 prenderà il via 'Liguria in bicicletta', l’evento su due ruote pensato per festeggiare l’inaugurazione del nuovo tratto di Ciclovia del Ponente, compreso tra l’ex stazione ferroviaria di San Lorenzo al Mare e l’inizio della ciclabile di Imperia. Dopo il taglio del nastro, via libera alla pedalata inaugurale che passerà sotto due archi fioriti, per segnalare ai partecipanti il tracciato del nuovo tratto di ciclabile: 900 metri grazie ai quali sarà possibile percorrere la Ciclovia di Ponente da Ospedaletti fino ad Imperia, senza interruzioni, per un totale di oltre 28 chilometri. Il traguardo sarà presso la località imperiese di Borgo Prino, dove l’evento ‘Liguria in bicicletta’ continuerà con un pomeriggio all’insegna di musica ed animazione per grandi e piccini, con stand gastronomici e spazi promozionali dedicati ai Comuni che fanno parte del tratto di Ponente della Ciclovia Tirrenica. Sul piazzale Santa Lucia saranno infatti presenti cinque stand dedicati a tredici località (Ventimiglia, Camporosso, Bordighera, Vallecrosia, Ospedaletti, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo Cipressa, Costarainera, San Lorenzo al Mare e Imperia), oltre ad un punto ristoro che distribuirà assaggi di una selezione di specialità liguri ai partecipanti. Nel pomeriggio, spettacoli ed iniziative per i più piccoli. Per agevolare i partecipanti alla biciclettata inaugurale verso Borgo Prino, presso il parcheggio di Porto Marina di San Lorenzo saranno a disposizione 150 posti gratuiti.

È in corso di svolgimento ad Arma di Taggia la settima edizione di ‘Barrel on the beach’, l’appuntamento ‘western’ che da molti anni attira l’attenzione degli appassionati alla spiaggia ‘Vittoria Beach’. Sono 199 i partecipanti (158 per il ‘barrel racing open’ e 41 per il ‘pole bending open’) provenienti da tutta Europa, tra cui svizzeri, ungheresi, della repubblica ceca oltre che da Germania, Francia, Slovacchia, Belgio e ovviamente dal nostro paese. Il format prevede ancora due giorni di gara, che inizieranno al mattino alle 10.30, con la ripresa alle 13.30 e il loro termine alle 18. Domani mattina alle 10.30 è prevista la sfilata dei cavalieri seguita dalla Pole Bending Open e dal Barrel Rancing Open con premiazioni al termine.

Questo lungo ponte a Ospedaletti è caratterizzato dal 'Raduno dei Fiori – 3° Memorial Alessandro Gazzano', prova spettacolo sul Circuito Cittadino Internazionale per auto Abarth, Storiche e Moderne, organizzato dal Sanremo Rally Team. Tutte le vetture partecipanti si raduneranno sabato mattina su un tratto della Pista Ciclabile per perfezionare le iscrizioni. Dalle 14 alle h.19 sono previste diverse prove-spettacolo lungo il Circuito cittadino che verrà parzialmente chiuso al traffico. Domani, domenica 23 aprile le auto stazioneranno su Corso Regina Margherita (il 'Boulevard') a partire dalle 8 e alle 9.30 partiranno per il 'Giro della Ronde' in direzione Coldirodi-Perinaldo-Apricale-Isolabona-Dolceacqua-Camporosso-Vallecrosia-Bordighera e ritorno Ospedaletti tra le 13 e le 14 dopo circa 80km di percorso. Alle 17 conclusione del Raduno dei Fiori con le premiazioni presso l'Auditorium di Pian D'Aschè.



In occasione della ‘Primavera Bordigotta’ (giornata speciale di acquisti con bancarelle di ambulanti, hobbisti, spettacoli danzanti, musica e animazione), Confesercenti organizza un Bike Tour speciale con escursione guidata in E-Bike alla scoperta di Monte Nero e dei segreti di Bordighera e dell'entroterra bordigotto. Le gite sono previste nei giorni di lunedì 24 e martedì 25 con partenze da zona Sant'Ampelio, alle 9.30 con rientro alle ore 13.00. È prevista la possibilità di noleggio E-bike su richiesta per un avventura che permetterà ai fruitori di scoprire il nostro affascinante territorio.

Torna anche quest’anno l’appuntamento con il Festival del Rugby, punto di riferimento primaverile per il mondo della palla ovale nella Città dei Fiori. Sabato 22 e domenica 23 si daranno appuntamento al campo di Pian di Poma 48 formazioni dal Nord Italia e dalla Francia per una due giorni all’insegna del rugby giovanile. All’edizione 2023 prenderanno parte, oltre all’organizzatore Sanremo Rugby: Imperia, Province dell’Ovest, Reds, Webb Ellis Menton, Alba Rugby, RCASA Antibes, Firenze Rugby, Santa Rita Novara, CusPO, Collegno, Stade Nicois Rugby, Olympique Grasse, Pasturana Rugby, Biella e Recco. Un fine settimana di sport ed eventi sul campo di Sanremo per vivere insieme lo spirito del rugby sia in campo che fuori. Sabato si sfideranno le formazioni Under 7 e Under 13, domenica sarà il momento degli Under 9 e degli Under11. E poi musica, giochi, occasioni di condivisione e aggregazione per vivere a pieno l’esperienza del Festival del Rugby. L’appuntamento è fissato dalle 14.30 di sabato sul campo di Pian di Poma.

Inizia domani il Festival Bandistico di Primavera organizzato dalla Banda Musicale ‘Città di Ventimiglia’, un weekend di festa, storia e musica per celebrare il 170° anniversario di fondazione. Oggi pomeriggio verrà aperta al pubblico dalle ore 15.30 una Mostra commemorativa presso la sede della Banda in Via Roma 61 (Centro Studi). Per l’occasione l’ensemble della città di confine eseguirà alcuni dei più noti brani della tradizione ventimigliese. Domani, domenica 23 aprile, dalle 9.30 inizierà il corteo delle Bande lungo le vie della Città con partenza in Piazza della Libertà. Sulla Piazza, durante il corteo, la musica continuerà grazie alle Bande presenti in attesa della partenza per il corteo. Queste le bande partecipanti, oltre la Banda Musicale ‘Città di Ventimiglia’, l’Orchestra Filarmonica Giovanile ‘Città di Ventimiglia’, Banda Musicale ‘Borghetto San Nicolò’ Città di Bordighera, Banda della Val Nervia (Bande Musicali di Dolceacqua e Pigna), Banda Musicale di Pompeiana, Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’. Dalla Lombardia: Gruppo Bandistico Misintese ‘G. Puccini’, Rovellasca drummers (Drumline del Corpo Musicale ‘G. Verdi’ di Rovellasca). Dalla Toscana: Complesso Bandistico ‘La Marinara’ di Forte dei Marmi.



A Dolceacqua torna l’attesa festa ‘Carugi in Fiore’, che ogni anno annuncia l'arrivo della primavera e che si terrà in tutto il paese da sabato 22 aprile a martedì 25 aprile. Seguendo il percorso, i visitatori potranno passeggiare tra i luoghi più suggestivi del paese alla ricerca della composizione floreale più bella, che verrà premiata sabato 22 alle 16.30 presso la Loggia di Palazzo Doria. Dalle 16 la folcloristica ‘bandina’ allieterà i presenti con della buona musica. Oltre al concorso floreale, tante saranno le attrazioni ed attività che si potranno trovare nel borgo dei Doria durante la manifestazione: mercatino dell'artigianato e specialità alimentari e laboratorio di tintura naturale in piazza Mauro; Cantine aperte per degustazioni di prodotti tipici; visite guidate al Castello. In questi giorni di festa il castello osserverà orario continuato dalle 10 alle 18. Dalle 11.30 alle 18 presso l’Enoteca Regionale della Liguria, si svolgeranno degustazioni di vino e prodotti tipici liguri.

Concludiamo segnalandovi, oltre la giornata dedicata alle commemorazioni del 25 aprile che saranno celebrate in numerose cittadine, lo spettacolo ‘Bis!’ del comico Francesco Cicchella in programma lunedì 24 aprile al Teatro Ariston di Sanremo.

