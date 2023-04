A Sanremo l'invasione delle Fiat 500: il 30 aprile raduno e l'omaggio a Franco Giordano

Sanremo si prepara ad ospitare una colorata invasione di Fiat 500. Il 30 aprile si terrà il raduno dello storico modello e quest'anno la manifestazione sarà dedicata alla memoria di Franco Giordano.

Tante prenotazioni dalla Liguria e non solo

In questi giorni il Coordinamento Riviera dei Fiori del Fiat 500 Club Italia, l'organizzatore dell'evento, sta raccogliendo le adesioni. "Abbiamo già numerose prenotazioni da tutta la Liguria, Toscana, Piemonte, dalla Francia e dal vicino Principato di Monaco. - commenta il fiduciario, Francesco Pititto - Ricordo a tal proposito che per motivi organizzativi le iscrizioni rimarranno aperte solo fino a domenica 23 (Francesco 329 21 85 684 o Cristina 329 85 80 918)".

Due i momenti per ammirare le Fiat 500

Il 30 aprile, a partire dalle 8.30, i mezzi si schiereranno in corso Salvo d'Acquisto a Sanremo, zona sud-est, dietro Portosole. Le auto rimarranno in bella mostra fino alle 10.30, poi partiranno alla volta della Val Nervia e faranno tappa per pranzo a Rocchetta Nervina.

Nel pomeriggio le auto rientreranno a Sanremo, approdando in piazza Borea d'Olmo, dalle ore 15 in avanti. Qui le auto rimarranno fino a sera mentre i partecipanti saranno condotti a piedi alla scoperta del centro storico sanremese con l'associazione Pigna Mon Amour.

Il raduno

Sarà una grande parata di colori con tanti modelli del mitico 'cinquino' di casa Fiat, prodotti tra il 1957 e il 1977. L'iconica auto vintage ha estimatori in ogni parte del globo. In queste occasioni si possono ammirare le Cinquecento restaurate come se fossero appena uscite dal concessionario, oltre ai modelli modificati dall'estro e dall'amore dei proprietari.

"C'è davvero tanta passione e amore per quest'auto. - commenta Francesco Pititto, fiduciario del Coordinamento Riviera dei Fiori - Ce ne rendiamo conto ad ogni raduno che facciamo. Le Fiat 500 storiche colpiscono sempre, attirando l'attenzione anche delle generazioni più giovani. Con questo raduno si consolida anche il legame tra noi e il Comune di Sanremo. Solo poche settimane fa abbiamo messo a disposizione i mezzi in occasione delle riprese del programma televisivo Linea Verde legate a Sanremo in Fiore (la trasmissione andrà in onda domani ndr)".

Il memorial Franco Giordano