Imperia: inchiesta tangenti e mazzette, Scajola “Cose che capitano in tutta Italia” (video)

“Queste cose succedono da Agrigento ad Aosta e succedono anche nella mia città, questa mattina colgo che il mio comportamento è stato limpido”.

Con queste parole il sindaco di Imperia Claudio Scajola commenta la richiesta di archiviazione da parte della procura in merito all’inchieste per presunte tangenti che portò in carcere l’ex sindaco di Aurigo Luigino Dellerba e l’imprenditore Vincenzo Speranza.

Le dichiarazioni di Claudio Scajola

Ieri la procura ha annunciato la richiesta di archiviazione per Claudio Scajola e per gli assessori Gianmarco Oneglio e Antonio Gagliano per i reati di abuso d’ufficio, corruzione e turbativa della libertà degli incanti.