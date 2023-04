Verso le elezioni: Polis “Ecco 10 importanti lavori che realizzeremo con Claudio Scajola nei prossimi cinque anni”

"Nel 2018 ci siamo presentati ai cittadini con l’impegno di realizzare alcune opere che ritenevamo di primaria importanza (ad esempio: il recupero dell’ex tiro a volo, la riqualificazione di Borgo Foce, il rifacimento dei Portici e di Piazza Dante). In cinque anni, grazie al sindaco Claudio Scajola e alla sua squadra, tutte quelle promesse sono diventate realtà".

Interviene in questo modo l'associazione Polis, che sostiene la candidatura a sindaco di Claudio Scajola. "Oggi ci ri-presentiamo agli elettori - prosegue - per elencare 10 importanti nuovi lavori, che grazie alla fiducia che siamo sicuri ci verrà riconfermata dai cittadini alle prossime elezioni, interiamo concludere e realizzare:

- un apposito percorso di rete ciclabile a pettine capace di raggiungere sempre maggiori zone della città (Clavi, Borgo Prino, Castelvecchio, Via Schiva, eccetera);

- la nuova bretella stradale di Caramagna;

- la riqualificazione dell’immobile Ex Sairo, con la realizzazione di alloggi

- destinati a edilizia sociale-agevolata, spazi per le attività delle associazioni

- cittadine, una nuova palestra e un’ampia area verde con pista ciclabile;

- la Passeggiata di Borgo Prino;

- completare la riqualificazione del Parco Urbano;

- il miglioramento del percorso viario tra la rotonda delle carceri, Via Agnesi e l’incrocio tra Via Diano Calderina e la Via Aurelia;

- la riqualificazione dei portici di Calata Cuneo;

- il potenziamento del campo da rugby;

- il recupero della corte interna dell’Ex Salso, che diventerà una grande piazza al coperto per eventi di ogni genere (esposizioni, convegni, mostre, spettacoli, sfilate, eccetera);

- la trasformazione a uso sportivo gli ex capannoni militari di Borgo Prino, che diventeranno pertinenza del campo di atletica recentemente riqualificato, prevedendo spazi di allenamento e riscaldamento al coperto".

"Accanto a queste grandi opere di riqualificazione del territorio - termina Polis - vogliamo inoltre continuare a investire nell’ordinaria manutenzione di asfalti, marciapiedi e illuminazione pubblica, sia nel centro che nelle aree frazionali".