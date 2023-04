Imperia Senza Padroni continua il percorso di ascolto. Oggi incontro di Luciano Zarbano a Torrazza

E' proseguito a Torrazza il percorso di ascolto di Imperia Senza Padroni, Lista Civica a sostegno del Candidato Sindaco Luciano Zarbano.

“Gli incontri con i cittadini continuano a evidenziare una frattura piuttosto netta tra il nucleo urbano centrale e le frazioni – dichiara Luciano Zarbano. Anche oggi sono emerse problematiche inerenti a diversi disservizi. Gli abitanti hanno sottolineato un servizio di raccolta rifiuti non adeguato. Nell'ambito del nostro programma, tra le varie azioni da attuare è compresa quella denominata 'Città pulita' e volta a una modifica radicale del sistema di raccolta differenziata, manutenzione e pulizia. A Torrazza i residenti lamentano condizioni di degrado nell'area riservata al posizionamento dei mastelli con accumulo di rifiuti che causano persino difficoltà di accesso della cassetta delle lettere obbligando a compiere un'autentica gincana come per altro facilmente rilevabile. Inoltre una carenza di illuminazione che genera un minor senso di sicurezza e la necessità di intervenire anche in merito al trasporto pubblico”