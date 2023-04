Azzurro Donna Ventimiglia: “Solidarietà per Arianna e Giorgia Meloni”

“Riprovevoli, squallidi e volgari. Non ci sono altri aggettivi per definire la vignetta, il suo autore ed il Fatto Quotidiano che l'ha pubblicata in prima pagina. Questa non è satira, è sciacallaggio di bassa lega, che, colpendo immotivatamente Arianna Meloni, donna e madre, insulta la dignità di tutte noi, trasudando odio, oltre che una visione sprezzante e misogina della figura femminile. A nome di Azzurro Donna esprimo sentimenti di vicinanza e solidarietà ad Arianna e Giorgia Meloni. Auspico, inoltre, che le professioniste ed i professionisti di quel giornale prendano le distanze da simile spazzatura”.

Lo dichiara Catia Polidori, Coordinatrice nazionale di Azzurro Donna e deputata di Forza Italia.