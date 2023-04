Sanremo: risistemate le targhe di strada Marco Gavino, oggi la piccola cerimonia con il Sindaco (Foto)

Sono state nuovamente sistemate le targhe di strada Marco Gavino, la via di Sanremo intitolata alla memoria dell’Assistente Capo della Polizia di Stato, Marco Gavino caduto in servizio di peacekeeping in Kosovo nel 1999.

Il Sindaco Alberto Biancheri, insieme al Presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande e con il Comandante e vice Comandante della Municipale, Claudio Frattarola e Fulvio Asconio, ha partecipato ad una piccola cerimonia.

L’Assistente Capo della Polizia di Stato, originario di Sanremo, Marco Gavino, il 12 novembre del 1999, cadde in servizio di peacekeeping nel Kosovo. Le targhe erano usurate dal tempo e oggi sono tornate a posto.