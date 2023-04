Elezioni amministrative Imperia: 25 Aprile, il candidato Ivan Bracco punta il dito contro Claudio Scajola

“In occasione della ricorrenza del 25 Aprile fervono i preparativi per ricordare, per non dimenticare le nefandezze mussoliniane tenendo ben distinte le posizioni e qualsiasi tipo di avvicinamento, accordo o collusione con i neofascisti che ruotano intorno a Fratelli d’Italia e ai vari Ignazio Benito La Russa. Imperia, però, con il suo sindaco di lungo corso e oggi anche presidente della Provincia, per fini grettamente elettorali (non possiamo pensare diversamente) venerdì 21 aprile ricorderà “Il conferimento della Medaglia d’Oro al Valor Militare per la Resistenza alla Provincia di Imperia. È evidente che si tratta di propaganda elettorale”.

Ivan Bracco, candidato sindaco di Imperia per il centrosinistra unito, interviene così per richiamare l’attenzione di tutti su un’iniziativa “che vede in primo piano il candidato sindaco di Imperia Claudio Scajola, lo stesso, che tiene rapporti stretti con il neofascista Ignazio Benito La Russa e ha elemosinato l’appoggio di Fratelli d’Italia infischiandosene dei valori della Lotta di Liberazione. Oggi però da sfogo alla sua fantasia e ricorda la Medaglia d’oro, guarda caso, a poche settimane dalle elezioni. Perché non ha organizzato o fatto organizzare l’iniziativa il 6 luglio dell’anno scorso o il 16 novembre? L’allora presidente della Repubblica, il partigiano Sandro Pertini, concesse l’alta onorificenza alla nostra Provincia il 6 luglio del 1979 e la consegnò, con una grande cerimonia in piazza Dante a Oneglia, il 16 novembre del 1980. Le date confermano che nulla c’entra il 21 di aprile”.