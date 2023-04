Dall’idea del nuotatore Steve Stievenart nasce un polo sportivo sul lungomare di Ospedaletti

Ospedaletti potrà contare su un polo sportivo con otto camere su due piani ospitato nella ex cabina elettrica della ferrovia, a due passi dal mare. Il progetto porta la firma dei fratelli Steve ed Evens Stievenart. Steve è un nuotatore conosciuto in tutto il mondo per le sue imprese e questa mattina ha incontrato il sindaco Daniele Cimiotti per illustrare il progetto.

L’edificio era di Area24 e si trova a Ponente della ex stazione, è su due piani di circa 150 metri quadri l’uno. La struttura, pensata come un ostello completamente plastic free, potrà ospitare otto camere a disposizione di chi si muove in bicicletta sulla ciclabile o di chi fa sport acquatici in zona. Il progetto è seguito dall’architetto Roberto Rodriguez e prevede anche una camera pressurizzata per ricreare le condizioni d’altura, un’esperienza che permette di simulare le condizioni che si possono trovare dormendo a 2 o 3 mila metri di altitudine, per poi fare allenamento a livello del mare. Sarà utile a chi si allena in acque libere. L’obiettivo è quello di iniziare i lavori al più presto per fare in modo che la struttura sia pronta nel giro di un anno e mezzo.

Steve Stievenart, amante degli sport estremi, ha più volte portato a termine la traversata della manica a nuoto. Il fratello Evens ha due record del mondo nel ciclismo estremo ed ha vinto tre volte la 24 ore di Le Mans in bicicletta.

Il loro amore per Ospedaletti nasce grazie al terzo fratello che ha preso parte alla rievocazione storica del circuito.