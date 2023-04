Alunni finalisti al premio 'Asimov' al plesso Montale di Bordighera del Fermi-Polo

Presso il plesso Montale di Bordighera, sotto la dirigenza della dott.ssa Antonella Costanza e in particolare nelle classi 3T, 4T e 5T del Liceo OSA (Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate) sono stati individuati i vincitori per l'edizione 2023 del Premio Asimov, come comunicato da Silvano Fuso, referente Premio Asimov per la Liguria:

- Palcau Maria Magdalena di 5T

- Repetto Giulio di 4T

- Minutoli Alessio di 3T

- Mataloni Samuele di 5T

La cerimonia regionale conclusiva sarà l'11 maggio on line alle 15 e a quella nazionale giovedì 6 maggio alle 12, in collegamento con Pescara, dove avverrà la cerimonia in presenza.

Il premio Asimov è un’attività di divulgazione scientifica che propone agli studenti la lettura di almeno uno dei cinque libri scelti dalla commissione scientifica usciti negli ultimi due anni su tematiche attuali di natura scientifica divulgativa. Durante il percorso i ragazzi hanno compilato un questionario, che verrà analizzato nell'ambito di una ricerca scientifica, sulla percezione della scienza e della tecnologia dai ragazzi alle scuole superiori.

Congratulazioni vivissime ai vincitori della sezione regionale e alla referente d’Istituto, prof.ssa Lucilla Eleonora Pirovano, e alle docenti che hanno preso parte al progetto, la prof.ssa Elisa Giaccardi e la prof.ssa Debora Perra che ha seguito i ragazzi di 3a T e 5a T come referente di classe.